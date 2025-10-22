Türkiye ve Suriye Arasında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Açıldı

Suriye ile Türkiye arasında eğitim alanında yürütülen işbirliği çerçevesinde Şam ve Halep üniversitelerinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açıldı.

Suriye Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Abdülhamid el-Haled, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılışının Türkiye Yükseköğretim Kurulu heyetinin, Şam'daki temasları sırasında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda hayata geçirildiğini söyledi.

Söz konusu adımın yalnızca akademik düzeyde bir bölüm açılışı olmadığına işaret eden Haled, "Bu girişim, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal ilişkilerin yeniden canlandırılması ve kurumsal zemine taşınması açısından önem taşıyor." dedi.

Yeni bölüm için gerekli müfredat, öğretim elemanı ve materyalin Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü ile koordinasyon halinde temin edildiğini belirten Haled, fakültelere ait derslik ve altyapı hazırlıklarının da Suriye tarafınca tamamlandığını dile getirdi.

Haled, anlaşmalar kapsamında Türkiye ve Suriye üniversiteleri arasında öğrenci değişim programlarının da uygulanacağını vurgulayarak, "Türkçe, Suriye'de ikinci dil olarak giderek önem kazanıyor. Bu adım, iki ülke arasında eğitim işbirliğinin kurumsal boyutunu güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı arasında 10 Temmuz'da "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalanmıştı.