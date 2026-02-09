Adalet Bakanı Tunç, Somali Adalet Bakanı Sheikhali'yle Bakanlık'ta Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya gelerek, adli iş birliği ve hukuki konularda fikir alışverişinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Sayın Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldiklerini bildirdi.

Tunç'un paylaşımı, şu şekilde:

"Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Sayın Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ve beraberindeki heyetle Bakanlığımızda bir araya geldik. Dost ve kardeş ülkeler olarak adli iş birliğimiz kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik, hukuki konular üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Tarihi, beşeri ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Somali ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz."