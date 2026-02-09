Haberler

Adalet Bakanı Tunç, Somalili mevkidaşı ile bir araya geldi

Adalet Bakanı Tunç, Somalili mevkidaşı ile bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Adalet Bakanı ile adli işbirliği konularını görüştü. 2024'te suçluların iadesi ve cezai yardımlaşma anlaşmaları imzalanacak. Türkiye'nin dijital yargı sistemi UYAP, uluslararası ödüller kazandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ile bir araya gelerek 2 ülke arasındaki adli işbirliği kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunç, Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Hassan Moallin Muhamoud Sheikhali ve beraberindeki heyetle Bakanlık'ta bir araya geldi.

Ülkeler arasındaki adli işbirliği kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, Tunç, Türk milletinin gönlünde Somali halkının özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Türkiye ve Somali arasında yürütülen adli işbirliğine değinen Tunç, "2024 yılı Ocak ayında suçluların iadesi anlaşması ile bakanlıklarımız arasında işbirliğine dair mutabakat zaptını, aynı yılın aralık ayında ise cezai konularda adli yardımlaşma anlaşması ve hükümlü nakli anlaşmasını birlikte imzalamıştık. Bu anlaşmalarla ülkelerimiz arasındaki mevcut adli işbirliğini kurumsal bir yapıya dönüştürerek bu alandaki ilişkilerimizi akdi bir zemine kavuşturmuş olduk." ifadesini kullandı.

Görüşmede, Türkiye'nin yargı alanında gösterdiği dijital dönüşüm başarısını anlatan Tunç, 2007'de hayata geçirilen Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) 24'ü uluslararası olmak üzere toplam 49 ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

UYAP'ın, adli işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan bir bilişim sistemi olduğunu aktaran Tunç, "UYAP, entegrasyon çalışmaları kapsamında 63 kurumla 205 farklı entegrasyonu tamamladı. UYAP sistemi sayesinde avukatlarımız, vatandaşlarımız, hakim savcılarımız, bilirkişilerimiz hepsi bu sistem üzerinden dosyaları görüntüleyebilmektedirler ve bu sistem üzerinden görüntülü duruşmalar gerçekleştirilebilmektedir. UYAP Vatandaş Portal bugün itibarıyla 26 milyon 347 bin kullanıcıya ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Somali Adalet ve Anayasal İşler Bakanı Sheikhali de adli işbirliği kapsamında Türkiye'nin tecrübe paylaşımından büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri

Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Toroğlu'nun ilk sözleri
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti

Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı

CHP'den istifa eden Özarslan'dan çok konuşulacak Yavaş çıkışı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi

Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat

10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı
Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor

Süper Lig devinin eski yıldızı yetişkin film oyuncusuyla evleniyor
Şarkıcı Ömer Danış yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı

Ünlü şarkıcı yoğun bakımda! Acil kan çağrısı yapıldı
Bu akşam sahadalar mı? Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi

Tedesco Kante ve Cherif kararını en sonunda verdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha

Polisin dövülerek öldürüldüğü kurumda bir skandal daha
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı

Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı