Türkiye ve Özbekistan Genelkurmay Başkanları Bir Araya Geldi

Türkiye ve Özbekistan Genelkurmay Başkanları Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynabiddin İminov'u resmi davetle Türkiye'de ağırladı. İki lider, törenin ardından basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Zaynabiddin İminov ile bir araya geldi.

Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Tümgeneral İminov'u, Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Tümgeneral İminov, Onur Kıtası'nı selamladı.

Orgeneral Gürak ve Tümgeneral İminov???????, törenin ardından basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
Süper Lig'in en pahalı futbolcusu olacak! Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor

Fenerbahçe transferde ilk bombayı patlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var

İsrail gece yarısı bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
Özgür Özel'den 'Espresso Lab' çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı

Özgür Özel'den "Espresso Lab" çıkışı: Ben yapmadım Varank yaptı
Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi: O oyuncuyu sana alacağım

Taraftar çıldıracak! Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a şampiyonluk hediyesi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentileri belli oldu

Dolar, faiz ve enflasyon beklentileri değişti
Konya'daki depreme yakalanan kadının ilk tepkisi gülmek oldu

Depreme yakalanan kadının verdiği tepki bomba
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti

Hindistan'da Türk havacılık devine ağır yaptırım
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.