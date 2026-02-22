Haberler

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya Savunma Bakanı Musa'yı ziyaret etti

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Poroy, Nijerya Savunma Bakanı Musa'yı ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliği imkanlarını ele aldı.

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Mehmet Poroy'u kabul etti.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Poroy ile Musa, başkent Abuja'da Savunma Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Nijerya arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanları ele alındı.

İki ülke arasındaki askeri eğitim ve savunma sanayii konularında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Görüşmede, ayrıca terörle mücadele, kapasite geliştirme ve savunma alanında teknik işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ile Nijerya arasındaki diplomatik temasların önümüzdeki dönemde artarak sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Adam Abu
'ABD uçakları, İran'a saldırı için Ürdün'e konuşlandı' iddiası

Her an kalkabilirler! Savaşı başlatacak uçaklar, o ülkeye konuşlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
Direksiyonda bir vali! Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı

Vatandaşlarla sohbet etti, o anlar kameralara yansıdı
Alex de Souza imzayı attı! İşte yeni takımı

Alex de Souza imzayı attı!
Aysu Baçeoğlu'ndan Cem Yılmaz itirafı

"Cem Yılmaz beş dakikaya arayacağını söyleyip aramadı"
Konyaspor'dan Galatasaray'a gönderme! Statta çalan şarkı dikkat çekti

Galatasaray galibiyeti sonrası statta çalan şarkı bomba
İlhan Palut'tan Galatasaray galibiyeti sonrası camiasına sevinç uyarısı

İlhan Palut: Galatasaray'ı yendik diye...
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok

Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok