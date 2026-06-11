Haberler

Türkiye ile Mısır arasında 4 Haziran'da başlayan ortak hava tatbikatı devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ile Mısır hava kuvvetlerinin katılımıyla Mısır'da 4 Haziran'da başlayan ortak hava tatbikatının devam ettiği bildirildi. Tatbikat, farklı hava üslerinde birkaç gün sürecek ve harekat konseptlerinin uyumlaştırılması ile eğitim tecrübelerinin paylaşılmasını hedefliyor.

Türkiye ile Mısır hava kuvvetlerinin katılımıyla Mısır'da 4 Haziran'da başlayan ortak hava tatbikatının devam ettiği bildirildi.

Mısır Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Garib Abdulhafiz Garib, resmi Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Mısır ve Türkiye hava kuvvetlerinin düzenlediği ortak hava tatbikatının devam ettiğini belirtti.

Sözcü Garib, farklı tiplerde çok amaçlı savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatın, Mısır'daki çeşitli hava üslerinde birkaç gün boyunca devam edeceğini aktardı.

Garib, tatbikatın ilk aşamasında katılımcı unsurlar arasında harekat konseptlerinin uyumlaştırılması ve eğitim tecrübelerinin paylaşılması amacıyla teorik dersler verildiğini ifade etti.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Garib, taraflar arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve müşterek çalışma kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli hava harekatı görevlerine yönelik eğitim uçuşlarının da icra edildiğini kaydetti.

Garib, tatbikatın, katılımcı birliklerin becerilerinin geliştirilmesi, farklı koşullar altında ortak hava görevlerini yüksek etkinlikle yerine getirebilmeleri için hazırlık ve operasyonel yeterlilik seviyelerinin artırılmasını hedeflediğini aktardı.

Türkiye ile Mısır arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla, 13 yıl aradan sonra Eylül 2025'te ilk kez Doğu Akdeniz'de "Türkiye-Mısır Dostluk Denizi Deniz Harekatı Özel Tatbikatı" yapılmıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Mısır'da 4 Haziran'da başlayan "Türkiye-Mısır İkili Hava Tatbikatı"nın 17 Haziran'a kadar devam edeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsveç'ten Çin'e bisikletle giden gezginler Bolu'da çadır yerine camide kaldılar

Yolu Bolu'ya düşen gezginler geceyi hiç ummadıkları yerde geçirdi

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz

TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
86 yaşındaki Al Pacino'nun son halini görenler inanamadı

Yıllar ona da acımadı!

Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
Uzman erbaş ve erlerin beklediği kanun teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi

Yüz binlerce askerin beklediği haber Meclis'ten geldi
Sivasspor'da başkan adayı bulunamadı: Kongre ertelendi

Avrupa'da fırtına estiriyorlardı! Şimdi başkan adayı bile bulamıyorlar