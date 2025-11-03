Türkiye ve Libya Arasında İkili İlişkiler Ele Alındı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe ve Büyükelçi Begeç'in ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldığı belirtildi.

Libya hükümetinden yapılan açıklamada da, görüşmede Türkiye ile Libya arasında iş birliğinin sürdürülmesi ile istikrar ve kalkınmayı güçlendirmeye yönelik çabaların desteklenmesinin değerlendirildiği aktarıldı.