Türkiye ve Libya Arasında İkili İlişkiler Ele Alındı

Güncelleme:
Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi ve bölgesel istikrar konuları değerlendirildi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe ve Büyükelçi Begeç'in ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldığı belirtildi.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başbakan Dibeybe ve Büyükelçi Begeç'in ikili ilişkiler ile bölgesel konuları ele aldığı belirtildi.

Libya hükümetinden yapılan açıklamada da, görüşmede Türkiye ile Libya arasında iş birliğinin sürdürülmesi ile istikrar ve kalkınmayı güçlendirmeye yönelik çabaların desteklenmesinin değerlendirildiği aktarıldı.

