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Bakan Kurum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Oruntayev ile Görüştü

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Kırgızistanlı mevkidaşı Nurdan Oruntayev, kentsel planlama alanında işbirliği anlaşması imzaladı.

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Nurdan Oruntayev ile bir araya geldi. Görüşme kapsamında iki Bakan, "Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma"yı imzaladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kırgızistan Mimarlık, İnşaat ve Konut Hizmetleri Bakanı Sayın Nurdan Oruntayev ile Bakanlığımızda bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ardından, şehircilik ve kentsel planlama alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirecek 'Kırgızistan ile Kentsel Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma'yı imzaladık. Güvenli ve yaşanabilir şehirlerin geliştirilmesine katkı sunacak bu anlaşmanın; iki kardeş ülke arasındaki stratejik ortaklığı daha da pekiştireceğine, Türk müteahhitlik ve müşavirlik sektörünün bölgedeki birikimini daha görünür kılacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA
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