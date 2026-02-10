Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Katarlı Devlet Bakanı Huleyfi ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huleyfi ile bir araya gelerek, çatışmaların barışçıl çözümü ve Türkiye-Katar arabuluculuk işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bozay, Katarlı Devlet Bakanı Huleyfi ile bir araya geldi.

Görüşmede, çatışmaların barışçıl çözümü ve Türkiye ile Katar arasında arabuluculuk alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi yarın

DEM Parti heyetinin merakla beklenen görüşmesinin tarihi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son nefesini trafoda verdi

Turgutlu'da kahreden ölüm! Vatandaşlar fark ettiğinde çok geç olmuştu
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
İYİ Parti, Mehmet Emin Korkmaz'ı ihraç etti

Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan isme bir darbe daha
Son nefesini trafoda verdi

Turgutlu'da kahreden ölüm! Vatandaşlar fark ettiğinde çok geç olmuştu
ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti

ABD'li bakan Epstein iddialarını kabul etti
Direksiyonda dans etti, gözaltına alınırken ortalığı karıştırdı

Trafikte skandal görüntüler! Genç kadının yapmadığı rezillik kalmadı