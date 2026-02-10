Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Katarlı Devlet Bakanı Huleyfi ile bir araya geldi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Huleyfi ile bir araya gelerek, çatışmaların barışçıl çözümü ve Türkiye-Katar arabuluculuk işbirliğinin güçlendirilmesi konularını ele aldı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bozay, Katarlı Devlet Bakanı Huleyfi ile bir araya geldi.
Görüşmede, çatışmaların barışçıl çözümü ve Türkiye ile Katar arasında arabuluculuk alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel