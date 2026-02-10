Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Katarlı Devlet Bakanı Huleyfi ile bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Huleyfi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bozay, Katarlı Devlet Bakanı Huleyfi ile bir araya geldi.

Görüşmede, çatışmaların barışçıl çözümü ve Türkiye ile Katar arasında arabuluculuk alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.