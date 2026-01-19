Afad Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Japon Heyetini Ağırladı

(ANKARA) - AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Japonya Büyükelçisi Tamura Masami ve JİCA Türkiye Ofis Başkanı Daisuke Watanabe ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede afet ve acil durumlara ilişkin iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Japonya Büyükelçisi Tamura Masami, Japonya senato üyeleri, JICA Türkiye Ofisi Başkanı ve beraberindeki diplomatik heyetin AFAD Başkanlığı'nda misafir edildiği belirtildi.

Heyetlerin görüşmede iki ülke arasında afet ve acil durumlara ilişkin yakın iş birliğinin geliştirilmesi, risk azaltma çalışmaları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkili olduğu illerde devam eden iyileştirme operasyonu, Türkiye ve Japonya ortaklığı ile diğer ülkelere yönelik afet yönetimi ve eğitim alanında tecrübe paylaşımı konuları başta olmak üzere olası iş birliği imkanları ve projeleri değerlendirdiği bilgisini verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Türkiye ve Japonya'nın geçmişe dayanan güçlü ilişkilere sahip olduğunu; yaşanan afetlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu geliştirdiğini ifade etti. Taşdelen, 11 Mart 2011 tarihinde Japonya'nın Tohoku bölgesi açıklarında meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami sebebiyle arama ve kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 33 kişilik AFAD arama ve kurtarma ekibinin Japonya'ya gönderildiğini ve bölgede en uzun süre görev yapan ekip olduğunu ifade etmiştir.

Aynı şekilde, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Japonya'nın ülkemize arama kurtarma ekibi, medikal ekibi gönderdiğini ifade ederek bir kez daha milletimiz adına teşekkür etti.

Görüşmeye AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürümüz Orhan Tatar, Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürümüz A. Nehar Poçan ve ilgili kurum yöneticilerimiz eşlik etti. Güçlenen iş birliğimizin ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."