Türkiye ve İtalya, NATO-Mısır İlişkilerine Destek Verecek

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği, NATO- Mısır ilişkilerini desteklemek ve ?kamuoyuyla ?ilişkilere katkı sağlamak üzere İtalya'nın Kahire Büyükelçiliği ile koordinasyon halinde ?önemli bir rol oynayacak.?

Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğinden AA'ya yapılan açıklamaya göre, Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen'in, NATO ile Mısır arasındaki ilişkilerin, işbirliğinin ve temasların ??kolaylaştırılması konusunda Brüksel'de NATO karargahında gerçekleştirilen toplantılara katıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İtalya'nın Kahire Büyükelçiliğinin, 2025-2026 ?yıllarında NATO-Mısır ?ilişkilerine destek vereceği belirtildi.

Mısır'ın NATO ile ortaklık ilişkisi bulunduğuna işaret edilen açıklamada, NATO'nun Mısır'la ilişkilerini desteklemek üzere 2025 ve ??2026 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği ve İtalya'nın Kahire Büyükelçiliğinin ?görevlendirildiği aktarıldı.

Bu çerçevede 2025 yılında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin NATO-Mısır ilişkilerini ?desteklemek ve kamuoyuyla ilişkilere katkı sağlamak üzere koordinasyon halinde öncül bir ?rol oynayacağına işaret edildi.?

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen'in, bu çerçevede tüm dünyadan NATO destek büyükelçilikleriyle ?beraber, NATO'nun üst düzey yetkilileri tarafından verilen brifinglere katıldığı ve ?Mısır ile ilgili gelişmeler ve NATO ile Mısır arasındaki ilişkilerin, işbirliğinin ve temasların kolaylaştırılması hususunda gerçekleştirilen toplantılara katkıda bulunduğu ifade edildi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de katılımcılara hitap ettiği toplantılarda, NATO'nun görev yaptığı bölgeler hakkında görüş ve ?değerlendirmeler paylaşıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçiliği ve İtalya'nın Kahire ?Büyükelçiliğinin ?2025 ve 2026 yıllarında NATO'nun Mısır'la arasında ?gerçekleştirecek temaslara ve ayrıca basın ve halkla ilişkiler konusundaki faaliyetlere destek ?olacağına dikkat çekildi.

Bu çerçevede Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Şen'in, bu görevlendirmeye ilişkin olarak bilgilendirme yapmak üzere yakında Mısırlı gazeteciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu ?mensuplarına yönelik olarak Kahire Büyükelçiliğinde bir toplantı düzenleyeceği belirtildi.?