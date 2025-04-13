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Türkiye ve Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı Antalya'da

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Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısı Antalya'da gerçekleştiriliyor. Toplantıya Türkiye ve Irak'ın üst düzey yetkilileri katılıyor.

(ANKARA) - Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısı bugün Antalya'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın beşinci toplantısı, Sayın Bakanımız ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Münir Karaloğlu ile Iraklı muadillerinin katılımıyla 13 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecektir."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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