Haberler

DMM, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Uçuşların güncel planlamalara uygun olarak devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ve Irak arasındaki uçuşların durdurulduğu iddialarını yalanladı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, Türkiye ve Irak arasındaki tüm uçuşların durdurulduğunu iddia eden paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İki ülke arasındaki uçuşlar güncel planlamalara uygun olarak devam etmektedir. Dezenformasyon barındıran art niyetli içeriklerin dikkate alınmaması, sadece yetkili resmi merciler tarafından yapılan açıklamaların takip edilmesi kamuoyundan önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

Avrupa'nın göbeğinde korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü