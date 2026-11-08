Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi.
Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi
Kaynak: AA