Türkiye ve Hollanda Konsolosluk İlişkileri Gelişiyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Hollanda Konsolosluk İşleri ve Vize Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Jeroen Roodenburg'u Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal'deki hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.

Kulaklıkaya'nın, Türkiye-Hollanda Konsolosluk İstişareleri vesilesiyle Büyükelçi Roodenburg ile bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, görüşmede, ikili konsolosluk ilişkileri ile Hollanda Türk toplumuna ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.