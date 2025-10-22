Türkiye ve Hollanda Konsolosluk İlişkileri Gelişiyor
Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, Hollanda Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Jeroen Roodenburg ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili konsolosluk ilişkileri ve Hollanda'daki Türk toplumu konuları ele alındı.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Hollanda Konsolosluk İşleri ve Vize Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Jeroen Roodenburg'u Ankara'da kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal'deki hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşım yapıldı.
Kulaklıkaya'nın, Türkiye-Hollanda Konsolosluk İstişareleri vesilesiyle Büyükelçi Roodenburg ile bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, görüşmede, ikili konsolosluk ilişkileri ile Hollanda Türk toplumuna ilişkin konuların ele alındığı bildirildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel