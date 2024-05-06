Türkiye ve Hollanda arasındaki iş gücü anlaşmasının 60. yılı kutlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye ve Hollanda arasında 19 Ağustos 1964'te imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın 60. yılını anmak için düzenlenen resepsiyonda Hollanda'ya yapılan göçü "bir başarı hikayesi" olarak tanımladı.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde, YTB ve Lahey Büyükelçiliği, Hollanda'ya Türk işçi göçünün 60. yılını anmak ve onurlandırmak amacıyla resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık, YTB Başkanı Eren, Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı Sosyal Güvenlik ve Entegrasyondan Sorumlu Genel Müdür Araya Sumter, sanatçı Karsu Dönmez, Hollanda'daki Türk toplumunun temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören öncesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın davetlilere hitaben mesajı okundu.

Resepsiyonda konuşma yapan Eren, Hollanda'ya gelen Türk toplumunun burada çok önemli işler yaptığını ve ülkenin bugünkü noktaya ulaşmasında çok büyük katkısı olduğunu belirtti.

Türklerin burada çok önemli görevlere geldiğini ve Hollanda toplumunun çok önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Eren, Hollanda'ya yapılan Türk göçü için "bir başarı hikayesi" ifadesini kullandı.

Eren, YTB'nin, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının şartlarını iyileştirmek için çok farklı faaliyetler ve programlar yürüttüğünü vurguladı.

Büyükelçi Ünal da, Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha eskiye dayandığını ve çok güçlü olduğunu belirterek, Türk işçi göçünün 60. yılının çok önemli kazanımlar ortaya çıkardığını vurguladı.

Hollanda'daki Türklerin buradaki topluma çok önemli şeyler kattığını dile getiren Ünal, beraber yaşama kültürüne sahip Türk toplumunun Hollanda'daki varlığının güçlendiğini ifade etti.

Sumter ise, Türklerin bugünkü Hollanda'nın inşasında çok önemli görevler üstlendiğini, 60 yıl önce yeni bir hayat kurmak için gelen Türklerin burada çok derin bağlar kurduğunu dile getirdi.

Resepsiyonda, YTB'nin yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik hizmetlerini anlatan video ve belgeseller gösterildi.

Programın son kısmında, Hollanda'ya gelen Türk toplumunun ilk ve dördüncü nesillerinden temsilcilere konuşmalarının ardından plaket verildi.