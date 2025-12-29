Haberler

Türkiye ve Ermenistan'dan diplomatik, hizmet ve hususi pasaportlar için vize kolaylaştırma kararı

Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldı. 1 Ocak 2026'dan itibaren bu pasaport hamilleri ücretsiz e-vize alabilecek.

Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan Türkiye ve Ermenistan tarafından yapılan "Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Kolaylaştırma Kararı" başlıklı ortak duyuruyu paylaştı.

Buna göre, Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldı.

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla ücretsiz olarak e-vize alabilecek.

Ayrıca paylaşımda, "Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan iki ülke arasındaki normalleşme sürecini tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir." ifadelerine yer verildi.

