Türkiye ve Akdeniz Ülkeleri Enerji Verimliliği İçin Proje Başlattı

Türkiye, İtalya, Yunanistan, İspanya, Mısır, Tunus ve Ürdün'deki araştırma kurumlarından bilim insanları, kamu binalarında enerji verimliliğini artırmak ve güneş enerjili kent mobilyalarıyla açık alanlarda temiz enerji kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla proje başlattı.

"RESt4GREEN" adlı Avrupa Birliği projesinin Türkiye ortağı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden (İYTE) yapılan açıklamaya göre, 2,8 milyon avroluk bütçeye sahip projede her ülkeden pilot kamu binaları seçilecek ve yenilenebilir enerji entegrasyonu yapılacak.

Bu binalar, akıllı izleme sistemleri sayesinde yüksek verimli mekanlara dönüştürülecek.

Halkın kullanımına açık park ve meydanlara ise güneş enerjili ağaçlar ve banklar kurulacak. Bu yapılar, halka temiz enerji sağlayacak ve çevre bilincini artıracak.

Elde edilen pilot uygulama sonuçları, enerji bakanlıkları ve yerel yönetimler dahil ulusal ve yerel kamu kurumlarıyla paylaşılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İYTE Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, projenin sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Baran, projenin sadece teknik bir yenilik olmadığını kaydederek, "Hem kamu hizmeti maliyetlerini düşürecek hem de vatandaşlarımızın enerji bilincini artıracak. Enstitümüzün deneyimi, Akdeniz bölgesinin düşük karbonlu ve enerji açısından dayanıklı bir geleceğe geçişi için zemin hazırlayacaktır." ifadelerini kullandı.