Türkiye, UNESCO Oşinografi Komisyonu Yürütme Konseyi'ne Yeniden Seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Yürütme Konseyi üyeliğine 2 yıllığına yeniden seçildiğini bildirdi.

Bakanlık, Türkiye'nin UNESCO Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Yürütme Konseyi üyeliğine yeniden seçilmesi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin UNESCO'nun küresel okyanus bilimi ve hizmetlerine dair uzman alt kuruluşu olan Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'nun (UNESCO-IOC) Paris'te düzenlenen 33. Genel Kurul Toplantısı sırasında yapılan seçimler sonucunda komisyonun Yürütme Konseyi üyeliğine 2 yıl için yeniden seçildiği belirtildi.

UNESCO-IOC'nin kurulduğu 1960'tan bu yana uluslararası işbirliği yoluyla okyanusların, kıyıların ve deniz ekosistemlerinin yönetimini bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı kaydedilen açıklamada, "Türkiye, sağlıklı ve sürdürülebilir okyanus ekosistem hizmetlerinin sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi, okyanuslar ve denizlerle ilgili zararlar bağlamında erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve okyanus bilimlerine dair küresel bilgi düzeyinin artırılması yönündeki UNESCO/IOC hedeflerine ulaşılması için çalışmalarını sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.