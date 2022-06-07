Türkiye turuna çıkan İsviçreli çift Acıgöl'de mola verdi - Haberler

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Türkiye turuna çıkan İsviçreli çift Acıgöl'de mola verdi

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Türkiye turuna çıkan İsviçreli çift Acıgöl'de mola verdi

Türkiye turuna çıkan İsviçreli çift Karapınar'daki Acıgöl'de mola verdi.

Türkiye turuna çıkan İsviçreli çift Karapınar'daki Acıgöl'de mola verdi.

İstanbul, İzmir ve Antalya gibi şehriler gezen Philippe ve Adelina Mezena çifti, kamp yaptıkları Acıgöl'de yüzdü.

Philippe Mezena, 2 ay daha Türkiye'de gezeceklerini belirterek, "Türkiye'ye ilk defa geldik. Doğası ve insanları çok güzel. Bize her konuda yardımcı oldular. Birçok şehri gezdik. Bundan sonrada gezmeye devam edeceğiz. Kapadokya ve Karadeniz Bölgesini de gezip Gürcistan'a geçeceğiz. Acıgöl'ü internetten araştırırken gördük. Suyu çok temiz ve mavi." dedi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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