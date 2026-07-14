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Şam Büyükelçisi Yılmaz: "Türkiye-Suriye işbirliği ve dayanışması deniz kuvvetleri alanında da gelişiyor"

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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türkiye ile Suriye arasında deniz kuvvetleri alanında işbirliğinin geliştiğini belirtti. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlığındaki askeri heyet, Lazkiye'de Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliği ve dayanışmanın deniz kuvvetleri alanında da geliştiğini belirtti.

Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed el-Suud'un daveti üzerine Lazkiye'yi ziyaret eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlığındaki askeri heyetin, Türkiye Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin demirlediği Lazkiye Limanı'nda temaslarda bulunduğunu paylaştı.

"Türkiye-Suriye işbirliği ve dayanışması deniz kuvvetleri alanında da gelişiyor" ifadelerini kullanan Yılmaz, bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oramiral Tatlıoğlu başkanlığındaki askeri heyetin Lazkiye'de Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral El-Suud ile bir araya geldiğini de aktaran Yılmaz, "Oramiral Ercüment Tatlıoğlu başkanlığındaki askeri heyetimizi ağırlamaktan gurur duyduk. TCG İstanbul, Lazkiye'de göğsümüzü kabarttı." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemilerin dün Suriye'nin Lazkiye Limanı'na liman ziyareti gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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