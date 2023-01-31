Türkiye Silahlı Şiddet Raporu: 2022'de 2 bin 278 kişi öldürüldü

Umut Vakfı, ' Türkiye Silahlı Şiddet Haritası' 2022 raporunu yayımladı. Rapora göre, medyaya 3 bin 984 silahlı şiddet olayı yansıdı. Ülke genelinde yaşanan bu silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 kişi öldürüldü, 4 bin 231 kişi de yaralandı.

Rapora göre, silahlı şiddet olaylarının 616'sında (yüzde 15.46) kesici aletler kullanılırken 3 bin 368 (yüzde 84.54) cinayet ateşli silahlarla işlendi. Ateşli silahların türevine baktığınızda; 143'ü beylik silahı olmak üzere (asker ve polislerin kullandığı resmi silahlar) 2 bin 528 olayda tabancalar, 840 olayda ise kalaşnikoflar dahil çeşitli tüfekler kullanıldı.

BÖLGELERE GÖRE ŞİDDETİN HARİTASI

Bölgeler bazında bakıldığında silahlı şiddetin en çok yaşandığı bölgeler sıralamasında nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ve en çok göç alan bölge olarak Marmara Bölgesi, önceki yıllarda olduğu gibi en çok silahlı şiddetin yaşandığı bölge oldu. Bin 136 silahlı şiddetin medyaya yansıdığı Marmara Bölgesi'nde yaşanan olaylarda 560 kişinin öldüğü, bin 218 kişinin de yaralandığı kayıtlara geçti.

Marmara Bölgesi'ni 571 olayla Akdeniz, 566 olayla Güneydoğu Anadolu, 543 olayla Karadeniz, 463 olayla İç Anadolu, 459 olayla Ege ve 246 olayla Doğu Anadolu Bölgesi izledi.

2021 yılında Türkiye genelinde bölgeler değerlendirilirken; silahlı şiddetin en çok yaşandığı yer yüzde 25,91'le Marmara Bölgesi olarak dikkat çekiyordu. Aynı yıl yüzde 5,68 ile silahlı şiddetin en az basına yansıdığı yer Doğu Anadolu olarak görülürken yüzde 14,50'yle en çok olayın yaşandığı ikinci bölge Akdeniz Bölgesi olarak yer alıyordu. Silahlı şiddetin en çok yaşandığı bölgeler sıralamasında yüzde 13,84'le Güneydoğu Anadolu Bölgesi üçüncü, yüzde 13,79'la Karadeniz bölgesi dördüncü, yüzde 13,34'le İç Anadolu Bölgesi beşinci ve yüzde 12,94'le Ege Bölgesi altıncı sıradaydı.

MARMARA BÖLGESİ'NDE YÜZDE 15,33'LÜK ARTIŞ

2022 yılında; Marmara Bölgesi'nde silahlı şiddetin yüzde 28,51'e yükseldiği dikkat çekerken yaşanan silahlı şiddet rakamlarının Akdeniz'de yüzde 14,33, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 14,21, Karadeniz'de yüzde 13,63, İç Anadolu'da yüzde 11,62, Ege'de yüzde 11,52 olduğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 6,17'ye yükseldiği görülüyor.

Bireysel silahlı şiddet olayları incelendiğinde ve olay sayıları karşılaştırıldığında da 2022 yılında Marmara Bölgesi'nde bir önceki yıla, yani 2021 yılına göre yüzde 15,33, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 13,89, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüzde 7,60, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yüzde 3,63'er artış yaşandığı gözlemlenirken İç Anadolu Bölgesi'nde silahlı şiddet olaylarında yüzde 8,68, Ege Bölgesi'nde de yüzde 6,71'lik azalış dikkat çekiyor.