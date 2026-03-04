Türkiye, Sierra Leone'de anne ve çocuk sağlığı için hastane inşa edecek

Türkiye, Sierra Leone'de anne ve çocuk sağlığına yönelik yeni bir hastane projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin Freetown Büyükelçisi Yusuf Burak Rende, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'ye her fırsatta yardım eli uzattığını söyledi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle, Kenema, Koidu ve Makeni kentlerine hizmet verecek yeni bir hastane projesi için kolların sıvandığını belirten Rende, projenin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) yürütüleceğini bildirdi.

Yapılacak hastanenin bölge için önemine değinen Rende, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2-3 kent ve civar köylerle birlikte anne-çocuk sağlığı alanında, yeni doğan çocukların doğum sürecine yönelik temel hizmetler ve yoğun bakım hizmetleri sunacak. Her gün yüzlerce insanın hayatına doğrudan dokunacak bir proje. 2-3 yıl içinde tamamlanmasıyla önemli bir adım atılmış olacak."

Ticaret her geçen gün gelişiyor

Rende, Türkiye'nin Sierra Leone'de iyi bir algıya sahip olduğunu, yürütülen faaliyetlerin bununla doğrudan bağlantılı bulunduğunu ve iki ülke arasındaki ticaretin de her geçen gün geliştiğini dile getirdi.

İki ülke arasındaki dostluğun güçlenerek devam ettiğini belirten Rende, şu ifadeleri kullandı:

"Büyüdükçe yapacağımız çok iş olacak. En temel, maliyeti düşük ancak etkisi büyük kalkınma, sosyal ve ekonomik projelerden bahsediyoruz. Bunların hayata geçmesi için birlikte çalışacağız. Her yıl yaklaşık 30 Sierra Leone vatandaşını Türkiye'ye kurslara gönderiyoruz. Hem Türkçe öğreniyorlar hem de Türkiye'nin birçok alandaki yaklaşımını öğrenip tekrar buraya geliyorlar ve ülkelerinde benzer katkılar sunmaya çalışıyorlar. Bu aynı zamanda iki halk arasındaki bağları da güçlendiriyor."

Birçok alanda projeler yürütülüyor

Rende, Büyükelçiliğin genişlediğini ve çalışan sayısının artacağını, askeri ateşenin de görev yaptığını, TİKA ofisinin yakın zamanda açıldığını ve bunun yoğun bir çalışma temposu getirdiğini aktardı.

Askeri ve kalkınma alanlarında projeler hazırlandığını, özellikle tarım ve balıkçılığa yönelik çalışmalar bulunduğunu vurgulayan Rende, "Enerji alanında bir projemiz var. Hem özel sektör girişimleri hem de küçük ölçekli madencilik faaliyetleri kapsamında buraya gelen Türk vatandaşları, bilgi birikimlerini ve donanımlarını Sierra Leone'ye taşıyor. Bu da ülke için önemli bir kazanım oluyor." dedi.