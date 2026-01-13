Haberler

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca mevlit okutuldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca şehit ve gaziler için mevlit okutuldu.

Ankara'da, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca şehit ve gaziler için mevlit okutuldu.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, milletvekilleri ve vakıf üyeleri katıldı.

Programın ardından vatandaşlara lokma, akide şekeri ve lokum dağıtıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
İzmir'de güvenlikleri darp edip banka aracını soydular

Banka aracını basıp milyonluk vurgun yaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı
Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Yeni takımları belli oldu! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden
YouTube milyarderi MrBeast'ten ilginç sözler: Param yok, borçla yaşıyorum

YouTube milyarderinden fakir edebiyatı
Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Esra'yı boğarak öldüren annesi ve sevgilisinden ilk sözler
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi