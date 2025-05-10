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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Çelebi'den Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Çelebi'den Engelliler Haftası açıklaması Açıklaması
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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, "Engelli vatandaşların, herkesin yararlandığı tüm haklardan eşit şekilde faydalanma hakkı vardır.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi, "Engelli vatandaşların, herkesin yararlandığı tüm haklardan eşit şekilde faydalanma hakkı vardır. Eşitliğin zedelenmemesi ve birlikte yaşama kültürünün güçlenmesi için devletin bu desteği sağlaması gerekir." dedi.

Çelebi, Engelliler Haftası dolayısıyla konfederasyonda düzenlediği basın toplantısında, engellilerin yılın belirli bir günü değil, her zaman hatırlanması gerektiğini söyledi.

Diğer bireylerle eşit olabilmesi için engellilerin desteklenmesi gerektiğini belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşların, herkesin yararlandığı tüm haklardan eşit şekilde faydalanma hakkı vardır. Eşitliğin zedelenmemesi ve birlikte yaşama kültürünün güçlenmesi için devletin bu desteği sağlaması gerekir. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi yıllar önce başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm siyasi partilerin desteğiyle yürürlüğe girdi ve engellilerle ilgili tüm düzenlemeler yapıldı."

Çelebi, bu haklar sayesinde engellilerin birçok alanda başarıyla kendini gösterdiğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Son zamanlarda bazı gerekçelerle kısıtlamalar yapılmaya başlandığını belirten Çelebi, eğitim, ÖTV'siz araç ve medikal malzeme alımına yönelik iyileştirme istedi.

Öte yandan, Çelebi ve yönetim kurulu üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk sundu.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel
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