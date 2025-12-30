Türkiye sağlıkta ulusal işbirliklerini artırıyor

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aziz Alper Biten, "2025 yılında, 3 farklı kıtadan 11 ayrı ülkeyle toplam 18 anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalar, sağlık teknolojileri, Ar-Ge çalışmaları, sağlık bilgi sistemleri, tıbbi cihaz ve ilaç temini sağlık yatırımları, sağlık politikaları geliştirilmesi, sağlık turizmi, yabancı sağlık personeli eğitimi, yabancı hasta tedavileri, acil-afet müdahaleleri gibi birçok başlığı içermektedir." dedi.

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Biten, AA muhabirine, Türkiye'nin sağlık diplomasisi alanında yürüttüğü çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sağlıkta dönüşüm süreciyle bugünkü sağlık sisteminin temellerinin atıldığını belirten Biten, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısı, modern hastaneleri ve ileri teknolojileriyle sağlık alanında hizmet, bilgi ve teknoloji ihraç eden küresel bir aktör haline geldiğini, edindiği tecrübeler sayesinde de küresel sağlık yönetiminde proaktif ve söz sahibi bir ülke konumuna ulaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşla yakın işbirliği yürüttüğünü aktaran Biten, bugüne kadar 152 uluslararası metne katkı sağlandığını ve 26 uluslararası anket ve çalışma için veri paylaşımı yapıldığını kaydetti.

Biten, son yıllarda Türkiye'nin bu kuruluşlarla ilişkilerde yalnızca katılımcı değil söz sahibi bir ülke olduğunu vurgulayarak, Türk ve İslam dünyasındaki çeşitli örgütlerle de kapsayıcı ve birleştirici bir anlayışla işbirliklerini sürdürdüklerini ifade etti.

Sağlığın artık uluslararası diplomasinin en kritik unsurlarından biri haline geldiğine dikkati çeken Biten, sağlık sistemini yönetebilme kapasitesine sahip olmanın, devletlerin uluslararası itibarını, nüfusunu, güvenliğini, ekonomik dayanıklılığını etkiler hale geldiğini söyledi.

Biten, Türkiye'nin, sağlık alanındaki tecrübelerini uluslararası alanda paylaşarak ülkelerin sağlık sistemlerinin kapasitesinin artırılmasına katkı sunduğunu belirterek, "Bugüne kadar 100 ülke ile 309 anlaşma ve mutabakat imzaladık ve yeni vizyonumuz çerçevesinde ülkelerle işbirliklerimizi destekleyen anlaşma ve protokollerle ortak çalışmalarımızı artırmaya gayret ediyoruz. 2025 yılında, 3 farklı kıtadan 11 ayrı ülkeyle toplam 18 anlaşma imzaladık. Bu anlaşmalar, sağlık teknolojileri, Ar-Ge çalışmaları, sağlık bilgi sistemleri, tıbbi cihaz ve ilaç temini sağlık yatırımları, sağlık politikaları geliştirilmesi, sağlık turizmi, yabancı sağılık personeli eğitimi, yabancı hasta tedavileri, acil ve afet müdahaleleri gibi birçok başlığı içermektedir." diye konuştu.

Biten, bu yıl içerisinde Arnavutluk, Özbekistan, Mali, Endonezya, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Kosova, Moğolistan, KKTC ile tecrübe paylaşımında bulunulduğunu ifade etti.

Türkiye'nin birçok ülkede tıbbi operasyonlara ve sağlık eğitimlerine de destek verdiğini dile getiren Biten, Recep Tayyip Erdoğan-Bişkek Kırgız Türk Dostluk Hastanesi'nde böbrek ve karaciğer nakillerinin gerçekleştirildiğini, yereldeki sağlık profesyonelleriyle tecrübe paylaşımı ve eğitimler yapıldığını aktardı.

Suriye'nin yeniden yapılanma sürecinde Türkiye'nin sağlık alanında aktif rol üstlendiğini dile getiren Biten, "Suriye'nin sağlık insan gücünün planlanması ve geliştirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve dijital sağlık konularında sağlık altyapısının yeniden inşasına destek veriyoruz." dedi.

"Afet ve acillerde bütün gücümüzle yer alıyoruz"

Biten, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde tecrübe edilen küresel sağlık tehditlerinin önemli halk sağlığı sorunları olduğunu belirterek, "Afetlere ve acil durumlara hazırlıklı olma, sağlık güvenliği açısından önemle çalıştığımız bir alan. Hem içeride hem dışarıda olası afet ve acillerde bütün gücümüzle yer alıyoruz." dedi.

İnsani sağlık yardımlarının da Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edildiğini aktaran Biten, Sudan'da kolera salgınında, Afganistan'da deprem sonrasında, Suriye sürecinde ve Gazze krizinde Türkiye'nin sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Biten, Gazze'de tahliyelerin başlamasından bu yana çok sayıda Filistinli hasta ve refakatçisine sağlık hizmeti verildiğini belirterek, "Yurt dışında faaliyet gösteren dostluk hastanelerimizin diplomatik süreçlerini yönetiyor ve bunun yanında talep eden ülkelere diğer sağlık yardım çalışmalarımızla destek veriyoruz." dedi.

Ülkesinde tedavisi mümkün olmayan yabancı hastaların da ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde tedavilerinin gerçekleştirildiğini dile getiren Biten, Türkiye'nin sağlık turizminde de uluslararası alanda tercih edilen bir destinasyon olma hedefleri doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

"Küresel sağlık gündemini yakından takip ediyoruz"

Biten, proje bazlı çalışma kültürünü benimsediklerini ifade ederek, bu kapsamda da en önemli paydaşlarından birinin AB olduğunu belirtti.

AB ve Sağlık Bakanlığı arasında "Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele, İklim Değişikliği, Kanserle Mücadele, Acil ve Afetlerde İşbirliği, Ruh Sağlığı ve Göç Sağlığı" alanlarında ortak projeler geliştirdiklerini aktaran Biten, "Küresel sağlık gündemini yakından takip ederek özellikle ülkemizin faydalanabileceği uluslararası kaynakları ve olası işbirliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Genel müdürlük olarak dönüşen, gelişen dünya sağlık yönetiminde tecrübelerimizi dünyaya aktarırken aynı zamanda iyi uygulama örnekleri ve güncel gelişmeleri yakından takip ediyor ve bakanlığımız ilgili birimleri üzerine köprü görevinde bulunuyoruz." dedi.