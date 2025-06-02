Türkiye, Rusya ve Ukrayna Heyetleri Üçlü Toplantısı İstanbul'da Sona Erdi

Türkiye, Rusya ve Ukrayna Heyetleri Üçlü Toplantısı İstanbul'da Sona Erdi
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Çırağan Sarayı'nda Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma hedefi masaya yatırıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında düzenlenen üçlü toplantının sona erdiği bildirildi. Görüşmenin toplam, 1 saat 10 dakika sürdüğü kaydedildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.

Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetlerinin, İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki toplantısının 1 saat 10 dakika sürdüğü belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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