Türkiye, Rusya ve Ukrayna Heyetleri Üçlü Toplantısı İstanbul'da Sona Erdi
Çırağan Sarayı'nda Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma hedefi masaya yatırıldı.
(İSTANBUL) - İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında düzenlenen üçlü toplantının sona erdiği bildirildi. Görüşmenin toplam, 1 saat 10 dakika sürdüğü kaydedildi.
Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.
Türkiye-Rusya-Ukrayna heyetlerinin, İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki toplantısının 1 saat 10 dakika sürdüğü belirtildi.
Kaynak: ANKA / Güncel