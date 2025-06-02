Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı Sona Erdi.

(İSTANBUL) - İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında düzenlenen üçlü toplantının sona ermesinden sonra Ukrayna ve Rus heyetleri başkanları açıklama yaptı. Ukrayna heyetinin başkanı Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Biz, bütün kilit noktaların sadece ve sadece liderler seviyesinde çözülebileceğine inanıyoruz" derken, Rus heyetinin başkanı Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii, "Ukrayna tarafına tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulan asker cesedini vereceğiz. Rusya ve Ukrayna, tüm ağır hasta savaş esirleri ve 25 yaş altındaki kişilerin takası konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında düzenlenen üçlü toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında, Ukrayna ve Rus heyetleri basın açıklaması yaptı. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Rusya'nın barış önerisini yazılı olarak aldıklarını ve bir hafta boyunca inceleyeceklerini vurguladı.

Umerov, konuşmasında şunları söyledi:

"'Artık öldürmeye dur' demek istiyoruz"

"Bugün Rusya heyeti ile birlikte bir başka toplantı daha düzenledik. Ukrayna, Sayın Cumhurbaşkanı Zelenski'nin sunduğu üç net gündem maddesi ile geldi. Öncelikle, ateşkesle ilgili olarak, biz kapsamlı ve koşulsuz bir biçimde, 'Artık öldürmeye dur' demek istiyoruz. Önerimiz, hava, deniz ve karada koşulsuz bir ateşkes, en azından 30 gün boyunca. Bu pozisyon, son üç aydır değişmedi ve biz bunu, barışçıl bir çözüme başlama yolunda temel olarak görüyoruz. Birkaç gün önce Rus tarafıyla belgelerimizi paylaştık. Ancak onlardan henüz bir geri dönüş almadık bugüne kadar. Bugünkü görüşmelerde Rus heyeti, bize bir belge sundu. Bu çerçevede, belgeleri bir hafta boyunca inceleyeceğiz. Bundan sonraki adımları koordine edeceğiz.

"Tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve kaçırılan çocukların iade edilmesini talep ediyoruz"

İkinci nokta ise şu; halkımızın serbest bırakılması. Biz, burada tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve kaçırılan çocukların iade edilmesini talep ediyoruz. Savaş esirlerinin serbest bırakılması ile ilgili belli kategorilere odaklanmaya hazırız, rakamlar dışında. Herkese karşı herkes, ciddi yaralanmış olan ve ciddi hastalığı olan savaş esirlerini değerlendiriyoruz. İkinci kategori ise, 18-25 yaş arasında genç askerler. 'Herkese karşı herkes' yine buradaki hedefimiz. Bu çerçevede, 6 bin askerin de iade edilmesi söz konusu. Çocuklarla ilgili olarak Rusya'ya, kaçırılan birkaç Ukraynalı çocuğun listesini sunuyoruz. Bu husus, bizim için son derece önemli ve öncelikli. Eğer Rusya Federasyonu, bu barış sürecine gerçekten bir taahhüt gösteriyorsa bu çocukların en azından yarısının iade edilmesi, pozitif bir gösterge olarak görülecektir.

"Liderlerin toplantısı, diğer liderlerin muhtemelen katılımıyla da gerçekleşebilir"

Gündemimizdeki üçüncü nokta, yine liderler arasındaki toplantı. Biz, bütün kilit noktaların sadece ve sadece liderler seviyesinde çözülebileceğine inanıyoruz. Liderlerin toplantısı, diğer liderlerin muhtemelen katılımıyla da gerçekleşebilir ABD Başkanı gibi. Biz bu çerçevede heyetler aslında ilave çalışmaların, liderler toplantısına hazırlık mahiyetinde olacak olursa anlamlı olacağını düşünüyoruz. Bu ayın sonuna kadar Rus tarafına, 20-30 Haziran tarihleri arasında bir toplantı yapmayı önerdik. Bu, müzakerelerin devam etmesi ve ilerlemesi için önemli. Rusya Federasyonu'na çok uzun bir zamandır bu savaşın sona ermesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bütün dünya, bu anlamda bizi destekliyor. Biz, burada savaşın sona erdirilmesi için gerçekten çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor ve bunun için çağrı yapıyoruz.

İlk adım çok net; bir ateşkes, insani adımların atılması ve liderler Zirvesine hazırlık. Eğer Rusya federasyonu Savaşa son verme konusunda ciddiyse bu noktalar üzerinde ilerlemeli. Eğer olmazsa uluslararası düzeyde takip edilmeli. Bizimle dayanışma içerisinde olan herkese teşekkürler."

Sergiy Kyslytsya: Rusya tarafı, koşulsuz ateşkes nosyonunu reddetti

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya da konuşmasında, barışa ilişkin tekliflerini yazılı bir biçimde sunduklarını açıkladı ve Rusya'dan henüz bir cevap alamadıklarını yineledi. Rusya tarafının ABD Başkanı Donald Trump'ın bir süre önce önerdiği "koşulsuz ateşkes" nosyonunu reddettiğini belirten Kyslytsya, "Yine de uzmanların bu çerçevede, fikirler üzerinde konuşmaları gerektiği ve aynı zamanda bunun içerisine ateşkesin de dahil olacağı ve belgelerin paylaşıldığı ifade edildi" dedi.

Rus heyetinin başkanı Medinskii: Ukrayna tarafına gelecek hafta 6 bin dondurulan asker cesedini vereceğiz

Daha sonra Rus heyetinin başkanı Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskii, "Ukrayna tarafına tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulan asker cesedini vereceğiz" dedi. Medinskii açıklamasında, "Ukrayna tarafına tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulan asker cesedini vereceğiz. Rusya ve Ukrayna, tüm ağır hasta savaş esirleri ve 25 yaş altındaki kişilerin takası konusunda anlaştı. Esir takasları, düzenli olarak devam edecek. Belirli bölgelerde 2-3 günlük ateşkes önerdik" ifadelerini kullandı.