Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ruanda'daki Tutsilere Yönelik Soykırımın 32. Yıl Dönümünde Anma Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda'da 1994 yılında yaşanan Tutsilere yönelik soykırımın 32. yıl dönümünde acıları paylaştığını belirterek taziyelerini sundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ruanda'da 1994 yılında yaşanan Tutsilere yönelik soykırımı, 32. yıl dönümünde derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Ruanda halkının acılarını paylaşıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda'da Tutsilere yönelik soykırımının 32'nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

"Ruanda'da 1994 yılında yaşanan Tutsilere yönelik soykırımı, 32. yıl dönümünde derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Ruanda halkının acılarını paylaşıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye, insanlığa karşı suçlar ile ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve her türlü aşırıcı ideolojiye karşı mücadelesini sürdürecektir."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

