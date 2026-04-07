Dışişleri Bakanlığı'ndan Ruanda'daki Tutsilere Yönelik Soykırımın 32. Yıl Dönümünde Anma Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Ruanda'da Tutsilere yönelik soykırımının 32'nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ruanda'da 1994 yılında yaşanan Tutsilere yönelik soykırımı, 32. yıl dönümünde derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Ruanda halkının acılarını paylaşıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Türkiye, insanlığa karşı suçlar ile ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve her türlü aşırıcı ideolojiye karşı mücadelesini sürdürecektir."

