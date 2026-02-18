Haberler

Türkiye-Romanya Siyasi İstişareleri Ankara'da yapıldı

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Romanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Clara Staicu'nun eş başkanlık ettiği istişarelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Türkiye- Romanya Siyasi İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Romanya Dışişleri Bakanlığında Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Sekreteri Clara Staicu eş başkanlığında Ankara'da yapıldı.

Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bozay ve Staicu eş başkanlığında Ankara'da düzenlenen Türkiye-Romanya Siyasi İstişareleri'nde ikili ilişkiler, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA " / " + Can Efesoy -
25 yıl boyunca evinde biriktirdiği çöpü 20 kamyon 2 günde ancak çıkardı

Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

Şara imzayı attı, Suriye'de genel af ilan edildi! Sadece 3 suç kapsam dışı

Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

