Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Şimşek'ten Yeşilçam emekçisi "Zagor"a plaket

Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkanı Doğan Şimşek, "Zagor" karakteriyle bilinen Levent Çakır ismiyle sinema filmlerinde oynayan Şükrü Ocak'a plaket verdi.

Şimşek, derneğin Edirne Şubesini ziyaret etmek için geldiği kentte, Yeşilçam filmlerinde Zagor karakterine hayat veren Ocak ile Polis Parkı'nda bir araya geldi.

Şimşek, gazetecilere, çocukken filmlerini izlediği Ocak'ın Türk sinemasının emektar isimlerinden olduğunu söyledi.

Ocak'ın bir şehit çocuğu olduğunu anımsatan Şimşek, "Ağabeyimize plaket vermek ve ziyaret etmek istedik." dedi.

Şimşek, Türkiye Polis Emeklileri Derneğinin kamu yararına çalışan dernek statüsünde faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

1948'de kurulan derneğin 50'ye yakın şehirde temsilciliğinin bulunduğunu ifade eden Şimşek, "Şubelerimizi ziyaret ederek emekli polislerimizin dertlerini, sıkıntılarını dinliyoruz. Derneğimiz öğrencilere ayda 350 bin lira burs veriyor. Erdek'te yazlık tesisimiz var. İstanbul'da da bir aya kadar tamamlanacak 200 yataklı otelimiz hizmete başlayacak." diye konuştu.

Ocak da ziyaretten onur duyduğunu belirterek Şimşek'e Yeşilçam emekçileri adına teşekkür etti.

Programda, Türkiye Polis Emeklileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Faruk Pekçe, Edirne Şube Başkanı Ali Bilgin ve dernek üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
