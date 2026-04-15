Türkiye-Pakistan Ortak Komando Tatbikatı CİNNAH-2026 tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye- Pakistan Ortak Komando Tatbikatı CİNNAH-2026'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Birlikte hazır, birlikte güçlü. Türkiye-Pakistan Ortak Komando Tatbikatı (CİNNAH-2026), Dağ, Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda başarıyla icra edildi. Kahramanlarımız birlik ve beraberliğin gücünü tatbikatta üstün bir performansla sergiledi." ifadeleri kullanıldı.

