Üye Girişi
Haberler

Türkiye-Pakistan Dostluğu Konferansı İslamabad'da Düzenlendi

Türkiye-Pakistan Dostluğu Konferansı İslamabad'da Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle 'İkbal'in Fikir Dünyası Bağlamında Türkiye-Pakistan Dostluğu' başlıklı konferans gerçekleştirildi. Konferansta iki ülkenin güçlü ilişkileri vurgulandı ve büyükelçi Neziroğlu, iki ülke arasındaki kardeşliğin her alanda gelişmesi için çalışacağını belirtti.

Pakistan'da, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğiyle "İkbal'in Fikir Dünyası Bağlamında Türkiye-Pakistan Dostluğu" başlıklı konferans düzenlendi.

Başkent İslamabad'daki Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Allame İkbal Açıköğretim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nasir Mahmut, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Mehmet Toyran, YEE Pakistan Delegasyon Başkanı Halil Toker, diplomatlar, kurum temsilcileri ve davetliler katıldı.

Pakistan'ın milli şairi Allame Muhammed İkbal'in doğumunun 147. yılı nedeniyle düzenlenen konferansta iki ülkenin milli marşları okundu, program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Konferansta konuşan Büyükelçi Neziroğlu, Pakistan'ı evi gibi gördüğünü belirterek, "Çünkü bizim için Türkiye ile Pakistan arasında hiçbir fark yok. Uzun yıllar birlikte olduk, birlikte çalıştık. Gelecekte de birlikte yürüyeceğiz. Türk ve Pakistan halkları olarak çok güçlü ve köklü tarihi ilişkilerimiz var." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin birbirine destek olduğunu belirten Neziroğlu, 23 Ekim'de Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından, Pakistanlı yetkililerin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu açıkladığını hatırlattı.

Neziroğlu, Pakistan'daki görevi süresince iki ülke ilişkilerini güçlendirmek, siyasi, ekonomik, askeri, sosyal, kültürel ve eğitim olmak üzere her alanda kardeşliğe katkıda bulunmak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Türkiye'de farklı üniversitelerde okuyan 5 binden fazla Pakistanlı öğrenci bulunduğunu aktaran Neziroğlu, Pakistanlı öğrenciler için geçen yıl 150'den fazla burs tahsis edildiğini bildirdi.

Neziroğlu, "Bugün burada toplanırken, sözleri dünyanın dört bir yanındaki milyonlara ilham vermeye devam eden vizyoner bir şair, filozof ve düşünürün mirasını onurla ve derin bir saygıyla anıyoruz." dedi.

İkbal'in kendisi için "deniz feneri" gibi olduğunu ifade eden Neziroğlu, "Eğer yolunuzu kaybederseniz, sizi doğru yola yönlendirebilir. Üstelik o bir eylem adamı, boş laf değil. Özellikle zamanlarını sadece şikayetlerle harcayan gençler için harika bir model." diye konuştu.

Kaynak: AA / Büşranur Koca - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum

Erdoğan'ın hala umudu var

 Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

14 Kasım Perşembe Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.