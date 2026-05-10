Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde dün (9 Mayıs) bir polis karakoluna yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve Pakistan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Türkiye terörün her türü ve tezahürüne karşı mücadelesinde Pakistan'la dayanışma içinde olmaya devam edecektir" denildi.

Kaynak: ANKA
