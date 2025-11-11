Haberler

Türkiye Otizm Meclisi'nden Turgutlu'daki Şiddet Olayına Kınama

Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul müdürünün otizmli bir öğrenciye fiziksel şiddet uygulaması sonrası Türkiye Otizm Meclisi, olayı kınadı ve eğitim ortamlarında güvenliği talep etti.

(ANKARA) - Türkiye Otizm Meclisi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okul müdürünün otizmli bir öğrenciye fiziksel şiddet uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Meclise üye 104 dernek, vakıf ve federasyon, olayı "kabul edilemez" olarak niteleyerek kınadı.

Türkiye Otizm Meclisi şu açıklamayı yaptı:

"Otizmli çocuklarımızın güvenli, insan onuruna saygılı ve eşit bir eğitim ortamında bulunma hakkı vardır. Bu güvenli ortamı sağlamak ve otizmli bireylere nitelikli eğitim sunmak Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğundadır. Hiçbir gerekçe bir çocuğa şiddeti meşrulaştıramaz. Bu olayın ve davanın takipçisi olacağız. Sorumluların adil biçimde cezalandırılmasını ve eğitim kurumlarında otizm farkındalığının artırılmasını talep ediyoruz. Otizmli bireyler ve aileleri yalnız değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
