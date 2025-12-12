Haberler

Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği ülke oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

British Council ve Studyportals tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan gelen uluslararası öğrenciler arasında en fazla tercih edilen ülke olduğu belirtildi. Türkiye, 350 bin öğrencisiyle global sıralamada 6. sırada yer alıyor.

Asya, Latin Amerika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri üzerine hazırlanan yükseköğretim raporunda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın yükseköğretim öğrenci hareketliliğinde en çok tercih edilen ülkenin Türkiye olduğu belirtildi.

Yükseköğretim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, British Council ve Hollanda merkezli uluslararası eğitim platformu Studyportals, 220'den fazla ülke ve bölgeden 51 milyon kullanıcının verisiyle elde edilen bulgulardan oluşan "Destinasyon ve Kaynak Bölgeler Olarak Ortaya Çıkan Trendler" başlıklı yükseköğretim raporu hazırladı.

Rapora göre, Türkiye, 200'den fazla ülkeden ağırladığı yaklaşık 350 bin öğrenciyle, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği ülke oldu.

Dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 6. sırada yer alan Türkiye, 906 lisans ve 900 yüksek lisans programıyla, program sayısı ve çeşitliliği bakımından birinci sıraya yerleşti.

İstanbul ve Ankara ise lisans ve yüksek lisans düzeyinde en fazla talep gören şehirler oldu.

"Başvuru yaptığım ülkelerden sadece Türkiye beni kabul etti"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Filistinli Zaina Alkhazendar, "Gazze'den yatay geçiş yaparak geldim. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Eğitimime devam etmek için başvuru yaptığım ülkelerden sadece Türkiye beni kabul etti, minnettarım." ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Güney Koreli Yeseo Yook ise Türkiye'de aldığı eğitimi hem bilimsel hem klinik açıdan dünya standartlarında gördüğünü belirterek, "Türkiye ile Güney Kore arasında tarihsel olarak güçlü bir dostluk bağı var. Ben de bu dostluğun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Hem iki ülke arasındaki köklü bağları daha da güçlendirmeyi hem de iyi bir hekim olarak insanlığa katkıda bulunmayı hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
2 gün önce kaybolan kadının cansız bedeni çalılıkta bulundu

Günlerdir kayıp olan kadından acı haber geldi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
title