Türkiye, Nükleer Silahsızlanma Hedefinde Kararlı Destek Sürdürüyor

NEW Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliğinde Elçi Prof. Dr. Mustafa Kibaroğlu, "Türkiye, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefine ve nükleer enerjinin güvenli, emniyetli ve barışçıl kullanımına yönelik kararlı desteğini sürdürmektedir." dedi.

Kibaroğlu, New York'taki BM merkezinde "Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na Taraf Devletlerin 2026 Gözden Geçirme Konferansı"na hazırlık toplantısında konuştu.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT), küresel silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesi rejiminin temel taşı olmaya devam ettiğine işaret eden Kibaroğlu, antlaşmanın tüm taraf devletlerce tam olarak uygulanması ve evrenselleştirilmesine yeniden odaklanılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kibaroğlu, küresel güvenlik ortamında yaşanan ciddi zorlukların yayılma riskini daha da artırdığına işaret ederek "Bu nedenle NPT'nin tam ve etkili şekilde uygulanması, her zamankinden daha kritik hale gelmiştir. Antlaşmaya gerçekçi ya da geçerli bir alternatif bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NPT kapsamında sistematik, aşamalı, doğrulanabilir ve geri döndürülemez nükleer silahsızlanma hedefine olan bağlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Kibaroğlu, "Türkiye, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefine ve nükleer enerjinin güvenli, emniyetli ve barışçıl kullanımına yönelik kararlı desteğini sürdürmektedir." diye konuştu.

Kibaroğlu, bununla birlikte, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefinin uzun ve zorlu bir süreç olduğunun bilincinde olduklarını, bu süreçte, silahsızlanmanın yerini tutmasa da nükleer risk azaltımına ve şeffaflığın artırılmasına yönelik çabaların hayati önem taşıdığını dile getirdi.

"İran ile ABD arasında yeniden başlayan müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz"

Kibaroğlu, "Küresel güvenliğin karşı karşıya olduğu ciddi yayılma tehditlerinin farkındayız ve bu sorunların barışçıl ve diplomatik yollarla çözülmesi yönündeki acil ihtiyaca dikkati çekiyoruz." dedi.

Türkiye'nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nı (JCPOA) uzun süredir küresel silahların yayılmasının önlenmesi çabaları açısından önemli bir kazanım olarak değerlendirdiğini anımsatan Kibaroğlu, "Anlaşmanın sona eriş tarihi yaklaşırken, İran ile ABD arasında yeniden başlayan müzakereleri ve E3 ülkeleri başta olmak üzere tarafların sorunun barışçıl çözümüne yönelik çabalarını memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz. Tüm tarafları bu doğrultuda esnek ve yapıcı bir yaklaşım benimsemeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplum, İsrail'in saldırganlığını durdurmak için etkili adım atmalıdır"

Kibaroğlu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'de ve bazı komşu ülkelerde sürdürdüğü saldırıların devam ettiğine dikkati çekerek, bölgede insani durumun felakete dönüştüğünü söyledi.

İsrail'in yayılmacı politikalarının bölgenin temel güvenlik tehdidi haline geldiğini belirten Kibaroğlu, "Uluslararası toplum, bu saldırganlığı durdurmak ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına yardımcı olmak için etkili adımlar atmalıdır." mesajını verdi.

Kibaroğlu, 1995 Gözden Geçirme Konferansı'nda kabul edilen kararla gündeme gelen, Orta Doğu'nun Nükleer Silahlardan ve Kitle İmha Silahlarından Arındırılmış Bölge'ye dönüştürülmesi hedefine yönelik çalışmaların ilerletilmesinin, silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi hedefleri açısından her zamankinden daha acil hale geldiğini vurguladı.

"Barışçıl amaçlarla nükleer enerji geliştirme hakkına güçlü destek veriyoruz"

Gelecek yıl ilk nükleer santralini devreye almaya hazırlanan bir ülke olarak Türkiye'nin tüm devletlerin barışçıl amaçlarla nükleer enerji geliştirme ve kullanma konusundaki vazgeçilmez haklarına güçlü destek verdiğinin altını çizen Kibaroğlu, "Zira nükleer enerji, günümüzde karşı karşıya olduğumuz küresel enerji sorunlarına yönelik en önemli alternatiflerden biri olarak öne çıkmaktadır. Enerji güvenliğinin artırılması, iklim krizine karşı mücadele ve düşük karbon ayak izine sahip üretim zincirlerinin geliştirilmesi açısından nükleer enerji kilit rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kibaroğlu, Türkiye'nin, daha güvenli ve emniyetli bir dünyaya ulaşma yönündeki ortak hedef doğrultusunda yapıcı işbirliğini sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirterek sözlerine son verdi.