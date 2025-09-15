Türkiye'nin Yükseköğretim Modeli Dünyada Takdir Ediliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki gelişmelerine Finlandiya basınında yer verilmesine ilişkin, "Yükseköğretim sistemimiz 'uluslararası görünürlük kazanan bir model' olarak takdir görüyor." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'da "Helsingin Sanomat" gazetesinin Jukka Eero Wuorinen imzalı yazısında, Türkiye'de yükseköğretimde son yıllarda atılan stratejik adımlar konu edildi.

Türk yükseköğretiminin belli alanlarda Finlandiya'nın önüne geçtiği belirtilen yazıda, "Finlandiya'da eğitim seviyesinin düşüşe geçtiği kabul edilen bir olgudur. Ülkelerin eğitim seviyelerini gösteren grafiklerde Finlandiya'nın, Türkiye başta olmak üzere çeşitli ülkelerin gerisine düştüğü görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de özellikle mesleki ve teknik alanlarda önemli kazanımlar elde edildiğine dikkati çekilen yazıda, ülkede kısa süreli, mesleki ve uygulamalı programların yaygınlaştırıldığı ve giderek artan genç yetişkin nüfusun önemli bir kısmının da bu programlardan mezun olduğu vurgulandı.

Finlandiyalı gençlerin yükseköğrenimi diğer ülkelere göre daha geç yaşta tamamladığı kaydedilen yazıda, şu bilgiler paylaşıldı:

"Finlandiya'da diplomaların çoğu 30 yaşına yaklaşırken alındığından, ülkeler arası karşılaştırmalarda 25-34 yaş grubunun değil, 30-34 yaş grubunun dikkate alınması gerekir. Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat verilerine göre, bu yaş grubunda Finlandiya'da yükseköğrenim diplomasına sahip olanların oranı genellikle 25-34 yaş grubuna göre 4-6 puan daha yüksek."

"Tüm dünyanın dikkatini çekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türk yükseköğretiminin özellikle son yıllarda katettiği gelişmeyle tüm dünyanın dikkatini çektiğini ifade ederek, "Yükseköğretim sistemimiz 'uluslararası görünürlük kazanan bir model' olarak takdir görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özvar, yükseköğretim sisteminde attıkları stratejik adımların sadece sayısal göstergelerle ölçülen bir sonuç değil, aynı zamanda gençlere ve geleceğe yaptıkları yatırımın somut göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yetkinliklerini ve mesleki becerilerini artıracak yenilikçi programlar geliştirmeye devam edeceğiz. Amacımız, ülkemizin yükseköğretimdeki yükselişini daha da üst seviyeye taşımak ve dünya standartlarında bir model olmaya devam etmektir." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim programlarında çok boyutlu dönüşüm süreci yürüttüklerini, bu kapsamda özellikle meslek yüksekokullarında sektörel ihtiyaçlarla uyumlu yeni bir dönem başlattıklarını anlatan Özvar, bu dönüşüm sürecinde beceri açığını kapatmak üzere üniversite-sektör işbirliğini güçlendirme anlayışının bulunduğunu bildirdi.

Özvar, sanayinin ve iş gücü piyasalarının ihtiyaçları çerçevesinde yazılım, yapay zeka ve dijital teknolojiler, dijital beceriler ve yeşil dönüşüm odaklı meslek yüksekokulu programlarını ön plana çıkarmaya devam edeceklerinin altını çizerek, ana hedeflerinden birinin, öğrencilerin yükseköğretimde çağın gerektirdiği yetkinlik ve donanıma sahip olarak yetiştirilmesi olduğunu belirtti.