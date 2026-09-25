Haberler

Türkiye’nin yeni Somali Büyükelçisi Ferhat Alkan görevine başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan, görevine başladığını belirterek, Türkiye’nin Somali’ye güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi alanlarında desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Ferhat Alkan, görevine başladığını belirterek, Türkiye'nin Somali'ye güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi alanlarında desteğini sürdüreceğini bildirdi.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliğinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında Alkan, Türkiye ile Somali arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60'ıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hanımefendi Emine Erdoğan'ın Somali'yi ziyaretinin ise 15'inci yıl dönümünde göreve başlamaktan onur duyduğunu ifade etti.

Mogadişu'da bir grup Somalili gençle kahvecide bir araya geldiğini aktaran Alkan, gençlerin başkent ve çevresinde son yıllarda sağlanan güvenlik ve sükunetten duydukları memnuniyeti dile getirdiğini kaydetti.

Büyükelçi Alkan, iki ülke ilişkilerini karşılıklı saygı, güven ve ortak çıkarlar temelinde iki dost ve kardeş halkın ortak refahı ve esenliği için daha ileri taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak, Türk vatandaşları ile Somalili dostlarının görüş ve önerilerine önem verdiklerini, büyükelçiliğin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu aktardı.

Resmi Gazete'de 5 Eylül 2026'da yayımlanan kararname ile, Maputo Büyükelçiliği görevinden Mogadişu Büyükelçiliğine atanan Alkan, daha önce Afganistan, Libya, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde görev yapmış, merkezde Orta Doğu ve Kuzey Afrika dairelerinde görev almıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?

Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acil servis hekimini isyan ettiren olay! 5 günde 13 kez gelmiş

Acil servis hekimini isyan ettiren olay! Kayıtlara bakınca şoke oldu
Bir il bu skandalı konuşuyor! Üniversite hocası parkta uygunsuz yakalandı

Üniversite hocası, başka bir erkekle parkta uygunsuz yakalandı
Eşeğiyle 25 ili gezip 18 bin köy çocuğuna kitap ulaştırdı! 'Bedenim Avrupa'da, ruhum bu ülkede'

Hayalini eşeğinin sırtına yükledi! 25 ili köy köy dolaştı
Fon soruşturmasında 'Yerli Adriana Lima' detayı: Survivor yarışmacısı Fatmagül Lafçı da gözaltında

Fon soruşturmasından "Yerli Adriana Lima" çıktı: O da gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan için muhalefete çağrı: Karşısına aday çıkarmayın

AK Partili eski vekilden, Özel ve Kılıçdaroğlu'na ortak aday tavsiyesi
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis 'Geçinemiyorum' diyerek...

Emekli polis "Geçinemiyorum" diyerek...
MasterChef'te korku dolu anlar! Emre'nin yardımına Mehmet Şef koştu

MasterChef'te korku dolu anlar! İlk müdahale Mehmet Şef'ten geldi