Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen başkentte son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen başkentte son yolculuğuna uğurlandı
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Bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da 50 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen toprağa verildi.

Bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da 50 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Erdeniz Şen toprağa verildi.

Büyükelçi Şen için Ankara Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcıları Zeki Levent Gümrükçü, Burhanettin Duran ve Ayşe Berris Ekinci, bakanlık mensupları, Ankara'daki diplomatik misyonlardan temsilciler ve yetkililer katıldı.

Cenaze töreninin ardından Şen'in naaşı, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Büyükelçi Şen'in öz geçmişi

Ankara'da 12 Temmuz 1974 tarihinde dünyaya gelen Büyükelçi Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl girdiği Dışişleri Bakanlığının farklı birimlerinde görev yaptı.

Bakanlığın merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Şen, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık makamında da çeşitli görevlerde bulundu.

Yurt dışında Türkiye'nin Bahreyn, Roma ve Washington Büyükelçilikleri'nde çeşitli görevler üstlenen Şen, bir dönem de Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

Erdeniz Şen, 9 Aralık 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atanmış ve 23 Şubat 2023 tarihinde güven mektubunu dönemin Malta Cumhurbaşkanı George Vella'ya sunarak görevine başlamıştı.

Deniz Şahinbaş Şen ile evli olan Valetta Büyükelçisi Şen, iki çocuk babasıydı.

Kaynak: AA / Tuğba Altun - Güncel
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