Türkiye'nin Turizm Tanıtım Turu Suudi Arabistan'da Gerçekleşti

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının seyahat acentelerine yönelik Türkiye tanıtım turu Suudi Arabistan'da gerçekleştirildi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Körfez ülkelerindeki seyahat acentelerine yönelik bir dizi etkinlik düzenledi.

30 Eylül'de Kuveyt'te, 1 Ekim'de Cidde'de düzenlenen etkinlikler 2 Ekim'de Riyad'da ve 3 Ekim'de de Dubai'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'den 20'nin üzerinde seyahat acentesi ve otelin katıldığı etkinliklere Suudi Arabistan'ın Cidde ayağına 120'nin üzerinde Suudi turizm profesyoneli iştirak etti.

Türk Hava Yolları'nın da desteklediği etkinlikte iki ülkenin turizm profesyonelleri birbirleriyle yeni işbirlikleri geliştirebilmek maksadıyla birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Türk ve Suudi Kültürlerin Buluştuğu Sofra: İki Şefin Ortak Yolculuğu

Öte yandan gastronomi dünyasında kültürlerarası etkileşimlerin önemine dikkati çekmek için Türk ve Suudi yemek kültürlerinin aynı masada buluştuğu gastronomi etkinliği düzenlendi.

Ünlü Türk şef Ramazan Bingöl ile Suudi kadın şef Faryal al-Shaharani kendi kültürlerinin geleneksel tatlarını modern dokunuşlarla harmanladı.

Bu etkinlik, yalnızca bir yemek sunumunun ötesinde, iki ülke arasındaki kültürel bağların ve gastronomik zenginliklerin bir kutlaması oldu.

Katılımcılar hem Türk mutfağının zengin ve köklü lezzetlerine hem Suudi mutfağının yerel ve otantik yemeklerini tatma olanağı buldu.