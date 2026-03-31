Trablus Büyükelçisi Begeç, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Saddam Hafter ile görüştü

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter ile görüştü.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Büyükelçi Begeç'in Bingazi'de Saddam Hafter ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile bir araya geldiği belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığından yapılan açıklamada da, Büyükelçi Begeç ve Saddam Hafter'in görüşmede iki ülke arasındaki işbirliğini ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde güçlendirmenin yollarını ele aldığı kaydedildi.

Temsilciler Meclisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, Büyükelçi Begeç ve Salih'in iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmenin yollarını görüştüğü aktarıldı.

Görüşmelerde, Libya ve bölgedeki son gelişmelerin de değerlendirildiği ifade edildi.

Büyükelçi Begeç ayrıca, Bingazi Belediye Başkanı İzzeddin el-Gurabi, Bingazi Üniversitesi Rektörü İzzeddin ed-Dırisi ve ülkenin doğusundaki Ulusal Kalkınma Ajansı Genel Müdürü Mahmud el-Fircani ile de bir araya geldi.