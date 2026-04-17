Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Erciyes, güven mektubunu Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj'a sundu

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Barış Ceyhun Erciyes, güven mektubunu Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'a sundu.

Begaj, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin Arnavutluk Büyükelçisi Erciyes'ten güven mektubunu kabul ettiğini belirtti.

Arnavutluk-Türkiye ikili ilişkilerini ve bölgesel işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla törensel ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Begaj, "İki ülke olarak Avrupa Birliği (AB) genişlemesine yönelik net vizyonumuzun, NATO içindeki yakın işbirliğimizin ve uluslararası çatışma ve krizleri diyalog yoluyla çözme konusundaki ortak yaklaşımımızın önemini vurguladık." ifadesini kullandı.

