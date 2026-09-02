Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Kırlangıç, İran Dışişleri Bakanı'na veda ziyaretinde bulundu
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edildi. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.
(ANKARA) - Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, veda ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edildi.
Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Tahran'da görevi sona ermekte olan Büyükelçi Hicabi Kırlangıç, veda ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: ANKA