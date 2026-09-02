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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Kırlangıç, İran Dışişleri Bakanı'na veda ziyaretinde bulundu

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Kırlangıç, İran Dışişleri Bakanı'na veda ziyaretinde bulundu
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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edildi. Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu.

(ANKARA) - Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hicabi Kırlangıç, veda ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Tahran'da görevi sona ermekte olan Büyükelçi Hicabi Kırlangıç, veda ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi tarafından kabul edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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