Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasta 20. yılı İstanbul'da kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne taraf oluşunun 20. yılı İstanbul'da toplantıyla kutlandı. MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin ev sahipliğindeki etkinlik, Türkiye Akredite STK Forumu'nun ilk faaliyeti oldu; 20 yıllık deneyim ele alındı.

Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne taraf oluşunun 20. yılı dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Geleneksel Sanatlar Derneğinin organizasyonunda ve Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Akredite STK Forumunun ilk faaliyeti olarak düzenlenen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun işbirliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Programda, Türkiye'nin sözleşme kapsamındaki 20 yıllık deneyimi, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen koruma çalışmaları, sivil toplumun rolü ve akreditasyon süreçleri çok yönlü olarak ele alındı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda alanında uzman isimler ve kurum temsilcileri sunumlarını paylaşarak değerlendirmede bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Dairesi Başkanı Uğur Kılıç, Bakanlığın sözleşme çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ve Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerini aktardı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Raportörü Dr. Bilge Tüzel Ergin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini değerlendirirken, "Milli Komisyonumuz bu sözleşmeler çerçevesinde, özellikle Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde sözleşmenin görünürlüğünü sağlamayı hedefliyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Topçu, somut olmayan kültürel miras ile eğitim arasındaki ilişkiye odaklanarak, "Koruyabilmek için önce yaşamak, sonra yaşatmak, sonra da sürdürülebilirliğini sağlamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Okçular Vakfı Küratörü ve Araştırma Görevlisi Barış Can, Türkiye'den UNESCO nezdinde akredite edilen sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini değerlendirirken, Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç da UNESCO 2003 Sözleşmesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının akreditasyon süreçlerini ele aldı.

UNESCO himayesinde faaliyet gösteren Güneydoğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bölgesel Merkezinin İcra Direktörü Irena Todorova, merkezin temel faaliyetleri ve bugüne kadar elde ettiği kazanımlar hakkında bilgi verirken, ICH NGO Forum Yürütme Kurulu Üyesi Masa Vucanovic, uluslararası düzeyde akredite sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren forumun çalışmalarını aktardı.

Ayrıca MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu ve eski büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy da birer konuşma yaparak etkinliğe katkı sundu.

Toplantının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
Libya, Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını onayladı! Yunanistan'ın uykuları kaçacak

Yunanistan'ın uykularını kaçıracak anlaşma onaylandı
Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı! Hayata böyle tutundu

Motokuryenin selde sürüklendiği anlar ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'fon soruşturması' çıkışı

Son çıkışı çarpıcı: Burunlarından fitil fitil getirilmeli
Dünyaca ünlü markalar tablalara düştü

Lüks markalar tablalara düştü! Görenler şaşkına döndü
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor
Fransa'da korkulan oldu! Yağmacılar şimdi de zenginlerin evlerine yöneldi

Korkulan oldu! Güvenlik kamerasındaki görüntü endişeleri katladı
FIFA’dan Kayserispor’a 2 yeni transfer yasağı

Türk futbolunun efsane kulübüne 2 yeni transfer yasağı daha
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi

Bu akşam seneler sonra bir ilkin peşinde!
Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu

Ecel, ekmeğinin peşinde yakaladı! Dehşete düşüren anlar kamerada