Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasta 20. yılı İstanbul'da kutlandı

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Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne taraf oluşunun 20. yılı dolayısıyla toplantı düzenlendi.

Geleneksel Sanatlar Derneğinin organizasyonunda ve Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Akredite STK Forumunun ilk faaliyeti olarak düzenlenen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun işbirliğinde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Programda, Türkiye'nin sözleşme kapsamındaki 20 yıllık deneyimi, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen koruma çalışmaları, sivil toplumun rolü ve akreditasyon süreçleri çok yönlü olarak ele alındı.

Toplantı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda alanında uzman isimler ve kurum temsilcileri sunumlarını paylaşarak değerlendirmede bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Yaşayan Mirasın Korunması Dairesi Başkanı Uğur Kılıç, Bakanlığın sözleşme çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları ve Türkiye'nin somut olmayan kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerini aktardı.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Raportörü Dr. Bilge Tüzel Ergin, UNESCO Türkiye Milli Komisyonunun Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini değerlendirirken, "Milli Komisyonumuz bu sözleşmeler çerçevesinde, özellikle Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi çerçevesinde sözleşmenin görünürlüğünü sağlamayı hedefliyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Topçu, somut olmayan kültürel miras ile eğitim arasındaki ilişkiye odaklanarak, "Koruyabilmek için önce yaşamak, sonra yaşatmak, sonra da sürdürülebilirliğini sağlamak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Okçular Vakfı Küratörü ve Araştırma Görevlisi Barış Can, Türkiye'den UNESCO nezdinde akredite edilen sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini değerlendirirken, Geleneksel Sanatlar Derneği Genel Sekreteri Sona Tomaç da UNESCO 2003 Sözleşmesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarının akreditasyon süreçlerini ele aldı.

UNESCO himayesinde faaliyet gösteren Güneydoğu Avrupa Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bölgesel Merkezinin İcra Direktörü Irena Todorova, merkezin temel faaliyetleri ve bugüne kadar elde ettiği kazanımlar hakkında bilgi verirken, ICH NGO Forum Yürütme Kurulu Üyesi Masa Vucanovic, uluslararası düzeyde akredite sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren forumun çalışmalarını aktardı.

Ayrıca MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu ve eski büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy da birer konuşma yaparak etkinliğe katkı sundu.

Toplantının ardından katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA