Haberler

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Eğitim Bakanı Turko ile eğitim alanındaki işbirliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile başkent Şam'da gerçekleştirdiği görüşmede, eğitim alanındaki işbirliği ve ikili ilişkileri ele aldı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman Turko ile başkent Şam'da gerçekleştirdiği görüşmede, eğitim alanındaki işbirliği ve ikili ilişkileri ele aldı.

Büyükelçi Yılmaz, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Turko ile Şam'daki Eğitim Bakanlığında gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki Türkçe derslerinin devam ettirilmesi ve Türkçenin Suriye genelinde seçmeli ders olarak okutulmasının önemine işaret ettiğini belirten Yılmaz, Büyükelçiliğe bağlı olarak yakın zamanda açılması planlanan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu hakkında da bilgi paylaştığını aktardı.

Yılmaz, iki ülke arasında eğitim alanındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Büyükelçi Yılmaz ayrıca Eğitim Bakanı Turko'ya nazik kabulü için teşekkür etti.

Kaynak: AA
Genç kadına kabusu yaşattılar! Dehşet anları kamerada

"Vicdanını kapının önünde mi bıraktın?" dedirten anlar kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzman isimden korkutan uyarı! 'Türkiye'de yıkım eşiği çok düşük'

Uzman isimden korkutan uyarı! "Yıkım eşiği çok düşük"
Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi, olanlar oldu

Muslera'nın forma giydiği maçta olay! Başkan sahaya girdi ve...
Macaristan Başbakanı Magyar'a yumurtalı protesto! Şüpheli gözaltına alındı

Başbakana kürsüde şok saldırı! Verdiği tepki programa damga vurdu
Herbalist Tarkan Güveloğlu: Propoliste en etkili içerikli üretim ülkemizde yapıldı

"Propoliste en etkili içerikli üretim ülkemizde"
Savaştan kaçtı, depremde evsiz kaldı, dershanesiz tıp kazandı! Vatandaşlığı olmadığı için hiçbir bursa başvuramadı

Dershaneye gitmeden tıp kazandı! Ama bir bursa bile başvuramadı
Pazarda baygınlık geçiren Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi! Yoğun bakımdan çıkarıldı

Pazarda fenalaşmıştı! Veli Ağbaba'nın belinde kırık çıktı
63 kişinin öldüğü Tutar Yapı Sitesi davasında Yargıtay Başsavcılığı 15'er yıl hapsin onanmasını istedi! Aileler 'olası kast' diyor

63 kişiye mezar olan binada 15 yıl talebi! Acılı avukat yalvardı