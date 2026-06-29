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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Zarur ile görüştü

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Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur'u makamında ziyaret ederek yeni görevi dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, 'Yeni Suriye'nin kurumsal kapasitesinin artırılması ve iki ülke arasında ortak projeler ele alındı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Enformasyon Bakanı Halit Zarur'u makamında ziyaret etti.

Büyükelçi Yılmaz, görüşmede Bakan Zarur'u yeni görevi dolayısıyla tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Mehmet İhsan Özdemir ile Suriye Enformasyon Bakanlığı Genel İlişkiler Müdürü Ali Rifai katıldı.

Görüşmede, "Yeni Suriye"nin kurumlarının kapasitesinin artırılması ve kurumsal eşgüdümün sağlanması konuları ele alındı.

Tarafların ayrıca, iki ülke arasında yürütülebilecek ortak projeler ve çalışma alanlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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