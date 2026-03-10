Haberler

Şam Büyükelçisi Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkililerini iftarda ağırladı

Güncelleme:
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve diğer büyükelçilerle iftarda bir araya geldi. Görüşmede mülteci durumları ve geri dönüş süreçleri ele alındı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile mukim büyükelçiler ve kordiplomatik mensuplarıyla iftarda bir araya geldi.

Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Şam'daki büyükelçilik konutunda düzenlenen iftar programında, Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Şam'da mukim büyükelçiler ve kordiplomatik mensuplarını iftarda ağırladığını belirtti.

Öte yandan, Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşımda ise Büyükelçi Yılmaz'ın, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa ile bir araya geldiği bildirildi.

Bu görüşmede, ülke içinde ve dışında yerlerinden edilenlerin "evlerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş süreçlerinin yanı sıra ülke içerisinde yerinden edilen kişilerin durumunun ele alındığı" aktarıldı.

Tarafların, ayrıca bu alanlarda sağlanabilecek ortak katkılar konusunda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Görüşmede, güncel bölgesel gelişmelerin doğurabileceği olası etkileri de değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
Pakistan Donanması 'refakat operasyonu' başlattığını duyurdu

Komşuda büyük panik! Erbil'e düşen İHA patladı

Savaşın seyrini değiştirecek gelişme! 3'ünü birden vurdular

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu

İBB davası yarın devam edecek! İmamoğlu'nun tehdidine savcıdan yanıt

