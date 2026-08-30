Şam'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona, Suriye Savunma Bakanlığı temsilcileri başta olmak üzere ülkede görev yapan diplomatik misyon personeli, basın mensupları, Suriye makamlarının farklı kurumlarını temsil eden yetkililer, Meclis Başkan Yardımcıları ve Suriye Halk Meclisi üyeleri katıldı.

Resepsiyon, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Misafirlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Kaynak: AA