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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyetlerine başladı

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği 12 yıl aradan sonra faaliyetlerine başladı
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Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı göndere çekilerek 12 yıl aradan sonra elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

2012 yılında faaliyetleri durdurulan Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği'nde Türk bayrağı bugün göndere çekildi ve elçilik faaliyetleri yeniden başladı.

"Allah Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın ömrünü uzun etsin"

Türk bayrağının göndere çekildiği sırada Büyükelçiliğin önündeki kalabalık arasında yer alan Faize Özderkli, hislerini AA muhabirine anlattı.

Özderkli, yıllardır bu anı beklediklerini, Beşşar Esed rejimi döneminde özgürce hareket edemediklerini söyledi.

Her şeyin daha iyiye gitmesini ümit ettiklerini dile getiren Özderkli, "Allah Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın ömrünü uzun etsin." dedi.

Özderkli, Esed rejiminin, para ve mülklerine el koyduğunu anlatarak geçen bu yılları atlatmanın hiç kolay olmadığını kaydetti.

Bu zor durumu aşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkından yardım beklediklerini ifade eden Özderkli, büyükelçiliğin açılmasının ardından artık belgelerini de yenileyebileceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, 12 Aralık'ta Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etmişti.

Suriye'nin Şam kentinde diplomatik misyonların yoğunlaştığı Ravda Meyda yakınlarında bulunan Türk Büyükelçiliği, rejimin barışçıl göstericilere karşı şiddete başvurduğu süreçte hizmet vermeye bir süre devam etmiş ancak 26 Mart 2012'de günlük faaliyetlerini durdurmuştu.

Büyükelçilik çalışanları ve aileleri de bu kararla Türkiye'ye dönmüştü.

Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet - Güncel
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